Uomini e Donne anticipazioni | Federico D lascia il trono | Carola pronta all’addio

Witty TV

Lesono sedute vicine e indossano un leggero velo sul capo. Insieme agliintonano i canti religiosi. Le loro voci riecheggiano nel vuoto delle navate. Davanti a loro il patriarca ...... Canale 5: Beautiful è stato visto da 2.330.000 spettatori (19.6%); Canale 5: Terra Amara ha raccolto 2.157.000 spettatori (19.14%); Canale 5:ha avuto 2.464.000 spettatori (24.94%); ... Mercoledì 21 dicembre - Uomini e donne Le puntate | Witty TV Finale con il botto per l'ultima registrazione di Uomini e Donne del 2022: ecco infatti cosa è accaduto nello studio di Maria De Filippi.Uomini e Donne oggi non va in onda: perché, il motivo | 22 dicembre 2022 Canale 5. Lo show di Maria De Filippi va in vacanza per Natale ...