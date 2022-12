Un nuovo segretario? Pd condannato all' estinzione | la bomba di Antonio Noto

Leggi su liberoquotidiano

(Di giovedì 22 dicembre 2022) Il Pd è un partito in caduta libera. Lo certificano tutti i sondaggisti,compreso. È lui a snocciolare gli ultimi numeri, quelli che certificano il flop dei dem: "La crisi del Partito democratico - tiene a precisare - non può essere ascrivibile allo scandalo del Qatar. Il Pd era già in crisi prima: alle elezioni dello scorso settembre aveva ottenuto il 19 per cento e a novembre era sceso al 17 per cento". Ora la situazione non è delle migliori: "Adesso, dopo lo scandalo, oscilla intorno al 16 per cento, quindi ha perso l'1 per cento". Intervistato dall'Adnkronos,non esclude che un impatto lo scandalo all'Europarlamento lo abbia avuto. Però non come si pensava. Non a caso, prosegue, "l'impatto è limitato, marginale".traccia quindi una demarcazione tra il fronte "delusione" e quello ...