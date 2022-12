Un nuovo futuro per Locatelli | ecco cosa attende il centrocampista

Leggi su juvedipendenza

(Di giovedì 22 dicembre 2022) Sembra poter cambiare in maniera definitiva ildi; cerchiamo di capire meglio disi tratta. LaPresseIl centrocampo della Juventus è, probabilmente, il reparto più forte della rosa; in attesa che Pogba possa finalmente fare il suo esordio, Allegri può contare su un Rabiot alla sua miglior stagione in bianconero e sull’esplosione di giovani talenti come Fagioli e Miretti. In mezzo al campo, però il tecnico può contare anche su; l’azzurro sembra stia per vedere cambiare completamente il proprio. Nella seconda parte di stagione, se si vuole andare a raggiungere tutti gli obiettivi, la Juventus avrà bisogno di tutta la rosa compreso (ovviamente). Il centrocampo, nel 3-5-2 di Allegri, si trova perfettamente; il classe 1998, con questo sistema, ...