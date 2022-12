Un Dpcm per velocizzare la vendita di Ita Giorgetti | partner per farla funzionare

Il Sole 24 ORE

L'ad Lazzaretti conferma concreti colloqui con Lufthansavalutare quota e particolari della cessioneLufthansa in poleuna quota di minoranza Il governo, nel Cdm di questa mattina, ha approvato unsul dossier Ita Airways che sostituisce quello adottato lo scorso marzo, con l'obiettivo di velocizzare le ... Ita, Dpcm per velocizzare la cessione. Giorgetti: cerchiamo un partner per farla funzionare. ... Velocizzare le procedure di cessione di Ita Airways è l'obiettivo del DPCM approvato dal Cdm che sostituisce il precedente e che ora passa al vaglio della ...Via libera dal Consiglio dei ministri a un nuovo Dpcm che sostituisce quello dello scorso marzo. L’esecutivo aveva bisogno di cambiare le norme per accelerare sulla procedura di cessione di Ita Airway ...