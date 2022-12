Umberto Tozzi chiude il suo anno sul palco del Teatroteam di Bari foto

(Di giovedì 22 dicembre 2022) È stato ildia salutare il 2022 die il suo Gloria Forever Tour. Di fronte ad un pubblico appassionato, che ha intonato tutti i suoi più famosi brani, l'artista piemontese, di origini pugliesi, come lui ha voluto precisare all'inizio del concerto, ha concluso il suoin giro per le piazze e per i principali teatri italiani con la sua tournée, annunciata lo scorso mese di marzo, nel giorno del suo 70esimo comple. Suldopo il tumore Un tour, prodotto e organizzato da Friends & Partners, voluto per celebrare la carriera di uno dei più grandi cantautori italiani, capace di vendere oltre 80 milioni di dischi e cheha portato avanti mentre era alle prese con le cure di un tumore alla vescica. Il ...

Umberto Tozzi in tour nei teatri italiani con "Gloria forever": tappa in Puglia Una festa in musica per i suoi 70 anni E ora che ha raggiunto il bel traguardo dei suoi "primi" 70 anni di età, Umberto Tozzi festeggia diventando ancora una volta protagonista di un grandioso tour ...Gli oltre 80 milioni di dischi venduti nel corso della sua carriera lo hanno reso uno degli artisti che hanno fatto la storia della musica italiana. Musica che ha portato sui palchi di tutto ...