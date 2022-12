Ultime Notizie – Sondaggio politico | Fratelli d’Italia primo al 28 | 5% | M5S secondo

(Di giovedì 22 dicembre 2022)si confermapartito italiano con il 28,5% (con una crescita di 2,5 punti rispetto al voto del 25 settembre 2022). Lo rivela ilrealizzato da Noto Sondaggi per Porta a Porta. Alposto si piazza il Movimento 5 Stelle, al 18,5% (+3,1%). Il Pd si ferma al 16%, perdendo 3,1 punti. Troviamo poi la Lega con il 9,5% (+0,7%), Forza Italia, in quinta posizione, con l’8,5% (+0,4%) e Azione-Italia Viva con l’8% (+0.2%). A seguire i Verdi-Sinistra al 2,5% (-1,1%), +Europa al 2% (-0,8%) e infine Noi Moderati all’1,5% (+0,6%). Per quanto riguarda le coalizioni, il Centrodestra raggiunge il 48% (+4,2%), mentre il Centrosinistra si ferma al 20,5% (-5%). Adnkronos, ENTD, Get The Facts contro la Disinformazione

Sky Tg24

