Ultime Notizie – Covid | Cerberus al 42 | 5% nel mondo | cresce Omicron 2

(Di giovedì 22 dicembre 2022) La variante5 di Sars-CoV-2 e i suoi discendenti perdono terreno nel. A insidiarli è la famiglia di2 che oraspinta dal suo sottolignaggio di punta, Centaurus per i social, cioè BA.2.75 e affini. C’è movimento in casa, anche se BA.5 con i suoi ‘figli’ continua a essere dominante a livello globale: rappresenta il 68,4% delle sequenze virali inviate alla banca dati Gisaid nella settimana 48 (dal 28 novembre al 4 dicembre), ma la prevalenze di questi lignaggi sta diminuendo. A tenere alta5 è, BQ.1 e figli, che è al 42,5%. Ma gli ultimi dati disponibili vedono in particolare BA.2 rialzare la testa insieme ai suoi discendenti, principalmente a causa di Centaurus e figli: insieme ora sono in aumento e rappresentano il ...

Sky Tg24

In questesettimane, sul tema impazza la polemica . Reddito di cittadinanza, Durigon sulle modifiche: 'Un laureato può fare il cameriere' La Manovra ha ridimensionato di molto il reddito di ...(COVID: LEIN DIRETTA) L'Oms ha chiesto dati più precisi a Pechino approfondimento Covid,news. Oms preoccupata per aumento contagi in Cina. LIVE 'Non vorrei dire che la Cina ... Guerra Ucraina Russia, news. Cnn: attesa la visita di Zelensky alla Casa Bianca Dopo giorni di scontri con l’opposizione è iniziata nell’Aula della Camera la discussione generale sulla manovra. Ma l’iter resta in salita: il testo deve tornare in commissione Bilancio, dove negli u ...I sostenitori del loro beniamino mandano un particolare messaggio in cui gli consigliano le giuste amicizie da seguire ...