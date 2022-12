UeD | Alice lancia stoccata a Carola? Commento inatteso dopo la registrazione

(Di giovedì 22 dicembre 2022) Ieri pomeriggio, negli studi Elios di Cinecittà si è effettuata una nuovadi Uomini e Donne. In tale occasione si è parlato anche del trono di Federico Nicotera. Il ragazzo è diviso tra due corteggiatrici,Barisciani eCarpanelli. Nell'ultimo periodo, però, il tronista si sta legando molto alla seconda., infatti, in più occasioni ha manifestato il suo dissenso, così come anche nelladi ieri. La giovane sembra essere piuttosto nervosa e provata per la piega che sta prendendo il suo percorso a UeD. Quest'oggi, infatti, ha pubblicato unsu Instagram, che molti ritengono essere una frecciatina contro la sua rivale. Sarà davvero così? Uomini e Donne, ladisu ...

Canale Dieci

Anticipazioni, Federico Nicotera: Carola fa passi indietro Per quanto riguarda gli altri due troni, tutto prosegue. Federico Nicotera ha fatto un'esterna con. Quest'ultima ha regalato a ...... Federico si trova meglio con una ragazza come. Questa è l'unica cosa che la bionda ...delle nuove esterne che ancora devono andare in onda con le prossime puntate sono scattati dei baci!, la ... Uomini e Donne news, la scelta di Federico Nicotera tra Alice e Carola: anticipazioni e data nuova Nella nuova registrazione del 21 dicembre 2022, gli Over creano il caos, il tronista abbandona e Carola dà un bel da fare a De Filippi ...Quella che andrà in onda oggi di Uomini e Donne sarà l’ultima puntata registrata, dopo di che ci attenderà la pausa natalizia che durerà circa 15 giorni ( Sospensione natalizia per Uomini e Donne e Am ...