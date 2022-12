Ucraina | Russia | “Zelensky figlio di put… dell’Occidente” – Video

(Di giovedì 22 dicembre 2022) (Adnkronos) – “è ildi puttana”. E’ l’attacco di Maria Zakharova, portavoce del ministro degli Esteri russo Sergei Lavrov, al presidente dell’, reduce dal viaggio a Washington e dall’incontro col presidente degli Stati Uniti Joe Biden. “Apparentemente” Usa e Europa “hanno agito sulla base del principio per cuisia il lorodi puttana e per questo gli è permesso tutto. Non è solo il lorodi puttana, è anche il loro strumento per contrastare il nostro paese”. Questo approccio, secondo Zakharova, “aumenta il senso di impunità di Kiev e spinge” l’“verso passi estremamente pericolosi, dalle conseguenze imprevedibili”. L'articolo proviene da Italia Sera.

