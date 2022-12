Ucraina-Russia | Putin | “Patriot sistema vecchio | troveremo antidoto”

(Di giovedì 22 dicembre 2022) (Adnkronos) – Idi difesa missilisticisono “vecchi” sistemi e la“troverà sempre un”. Così il presidente russo Vladimirha commentato la decisione americana sulle nuove forniture di armi all’. “Riguardo ai, si tratta di unpiuttostoe che non funziona bene quanto i nostri S-300”, ha dichiarato. “Chi è contro di noi crede che si tratti di un’arma di difesa, è quello che dicono. Ma è tutto nella loro mente esempre un. Laabbatterà ildei”. “Quindi stanno solo perdendo tempo, stanno solo prolungando il conflitto”. “Tutti i conflitti armati ...

È questo il nuovo pacchetto di aiuti americani diretto all'Ucraina per continuare a combattere contro la Russia e annunciato durante la visita a Washington del presidente ucraino Volodymyr Zelensky. L'economia russa sta andando meglio di altre del G20. Zelensky negli Usa: "Viaggio per rafforzare capacità difesa" "La situazione globale attuale non impedirà alla Russia di..." Guerra Ucraina Russia, news. Ap, oltre 10.000 nuove tombe a Mariupol. Secondo Putin, malgrado "le situazioni ideali non capitano mai", la Russia ha attraversato il 2022 "con abbastanza sicurezza". Un dirigente dell'amministrazione della regione ucraina di Kherson...