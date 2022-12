Ucraina | Putin | “La Russia mira a far finire il conflitto il più presto possibile” Accuse del Cremlino agli Usa

Adnkronos

"Non avremmo voluto inviarli - ha dichiarato Jo Biden - èche ci ha costretto a compiere questo passo". A stretto giro la risposta piccata e ironica del capo del Cremlino: è un sistema ......"partnership strategica onnicomprensiva" tra Cina e Russia forgiata da Xi Jinping e Vladimir...come al Cremlino non è stata messa in discussione in questi dieci mesi di guerra in, perché ... Guerra Ucraina-Russia, Putin: "Ci adopereremo per farla finire prima possibile" Il presidente dell'Ispi a Huffpost considera inverosimile un negoziato serio e prevede invece un nuovo assalto russo "a fine inverno o inizio ...Vladimir Putin dichiara di volere che la guerra in Ucraina finisca il prima possibile. Il presidente russo ha affermato che "il nostro obiettivo non è far girare il volano di un conflitto militare, ma ...