Ucraina | ministri Esteri G7 chiedono a Bielorussia di non sostenere Mosca

Agenzia askanews

In questo modo, il G7 riafferma il suo "incrollabile sostegno" all'. Lo annuncia un comunicato deiG7 delle Finanze, che si sono oggi riuniti l'ultima volta sotto la presidenza ...Ci sono altri 4 - 5in partenza per altrettanti teatri dove sono impegnati i nostri ...quadro di sicurezza risulta ancora più alterato dalla improvvisa e imprevista aggressione all'. ... I ministri degli Esteri G7 discutono le prossime mosse per aiutare l ... Kiev, 22 dic. (Adnkronos/Dpa/Europa Press) - I ministri degli esteri del G7 hanno esortato le autorità bielorusse a smettere di sostenere il presidente russo Vladimir Putin nella sua ...Giovedì i ministri degli Esteri del G7 hanno invitato le autorità bielorusse a smettere di sostenere l’invasione dell’Ucraina da parte del presidente russo Vladimir Putin e hanno minacciato Minsk di i ...