Ucraina | Meloni | Italia continuerà a fare quel che deve

La Stampa

L'Europa deve essere sempre un attore globale", sottolinea. "L'Italia si e' schierato con l'con chiarezza e senza tentennamenti. La stella polare resta quella del dialogo" per "una ...Lo ha detto la presidente del Consiglio Giorgia, intervenendo alla XV Conferenza delle ...che dietro al conflitto ucraino ci sono questioni molto più grandi che non riguardano soloe ... Meloni: “Pace giusta per kiev, gli italiani spengano la luce un’ora per capire gli ucraini” Roma, 22 dic. (askanews) - Per l'Ucraina 'l'Italia ha fatto quel che doveva fare e continuerà a fare quel che deve fare'. Lo ha detto la ...Roma, 22 dic. (askanews) - 'La pace in Europa e la libertà non sono scontate, basta andare poco lontano da qua per vederlo' e 'niente di quello ...