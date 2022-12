(Di giovedì 22 dicembre 2022) (Adnkronos) – Per quanto riguarda la guerra-Russia “l’ha fattolo che dovevalo che”. Così il presidente del Consiglio, Giorgia, intervenendo alla XV Conferenza delle ambasciatrici e degli ambasciatori presso la Farnesina. “Oggi la pace in Europa non è più scontata, la nostra libertà non è più scontata, basta arrivare poco lontano da qui per vederlo, siamo in Europa non siamo in un posto così distante, noi abbiamo la consapevolezza di dover difendere l’ordine internazionale al quale eravamo abituati e che non è più scontato”, ha detto. “Chi conosce la geopolitica un po’ più di certi dibattiti che a volte sento, sa benissimo e capisce benissimo come ...

Tiscali Notizie

"Se vuoi costringere due attori in campo - ribadisce- a sedersi al tavolo delle trattative , la prima regola deve essere che ci sia equilibrio fra le forze in campo, altrimenti non avrai pace ...Lo ha detto la presidente del Consiglio Giorgia, intervenendo alla XV Conferenza delle ... che non coinvolge solamentee Russia come piace ad alcuni vedere, e come purtroppo non è, e se ... Ucraina, Meloni: Italia continuerà a fare quel che deve Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per altre finalità come specificato nella cookie policy. Il rifiuto del consens ...Alla Conferenza delle ambasciatrici e degli ambasciatori d'Italia presso la Farnesina, Giorgia Meloni ha toccato i principali temi che vedono l'Italia impegnata in politica estera: dall'alleanza atlan ...