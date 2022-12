Ucraina | la Russia | Zelensky a Washington | la conferma del ruolo diretto degli Usa nel conflitto

la Repubblica

Il commovente "Jingle Bells" in versione: a suonare non sono le campane ma le bombe Nella prima visita all'estero dall'inizio dell'invasione russa, il presidente ucraino Volodymyr Zelensky da ...Baghdad (AsiaNews) - Natale giunge 'in un momento in cui il mondo soffre' per crisi 'sempre più gravi' come la 'guerra micidiale' fra, oltre a 'divisioni, conflitti e ingiustizie' in molte parti del mondo, fra cui Iraq, Siria, Libano, Palestina e Yemen. È quanto scrive il primate caldeo, il card Louis Raphael Sako, ... Ucraina - Russia, le news dalla guerra del 21 dicembre. Zelensky alla Casa Bianca: "Mosca potrebbe invadere altri" Da tempo Kiev stava chiedendo a Washington l'invio dei Patriot, sistema di difesa aerea a lungo raggio in grado di intercettare missili balistici e cruise che si rivelerà essenziale in questo momento ...I mercenari russi del Gruppo Wagner - che combatte in Ucraina - puntano a reclutare donne detenute in Russia per schierarle al fronte come cecchini. Lo ha rivelato il fondatore ...