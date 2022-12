Ucraina | Kiev | 100mila soldati Russia uccisi da inizio guerra

(Di giovedì 22 dicembre 2022), 22 dic. (Adnkronos) - Sono centomila, secondo il ministero della Difesa di, irussi che sono statiindall'dell'aggressione lanciata lo scorso 24 febbraio dal presidente Vladimir Putin. Nel bollettino diffuso oggi dallo Stato Maggiore delle forze armate ucraine si legge anche che in trecento giorni disono stati eliminati tremila carri armati e seimila veicoli corazzati. Il ministero della Difesa ucraino ironizza poi sul ministro della Difesa russo Sergei Shoigu affermando che ''è una strana coincidenza'' che Mosca abbia assegnato riconoscimento arussi.

... ha poi sottolineato Biden rispondendo alla domanda sulla possibilità di inviare all'missili a lungo raggio, come chiesto da, dopo il via libera ai Patriot. 'L'invio di materiali ...Sono centomila, secondo il ministero della Difesa di, i soldati russi che sono stati uccisi indall'inizio dell'aggressione lanciata lo scorso 24 febbraio dal presidente Vladimir Putin. Nel bollettino diffuso oggi dallo Stato Maggiore delle ... Ucraina, Kiev: "Uccisi circa 100mila soldati Russia" (Adnkronos) – L’ex vice primo ministro russo Dmitry Rogozin e il capo del governo dell’autoproclamata Repubblica popolare di Donetsk Vitaly Khotsenko sono rimasti feriti in un raid di Kiev sulla città ...Il presidente statunitense Joe Biden ha deciso di regalare a Kiev almeno una batteria del suo costoso gioiello ...