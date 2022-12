Ucraina | Kiev | 100mila soldati Russia uccisi da inizio guerra

(Di giovedì 22 dicembre 2022) (Adnkronos) – Sono centomila, secondo il ministero della Difesa di, irussi che sono statiindall’dell’aggressione lanciata lo scorso 24 febbraio dal presidente Vladimir Putin. Nel bollettino diffuso oggi dallo Stato Maggiore delle forze armate ucraine si legge anche che in trecento giorni disono stati eliminati tremila carri armati e seimila veicoli corazzati. Il ministero della Difesa ucraino ironizza poi sul ministro della Difesa russo Sergei Shoigu affermando che ”è una strana coincidenza” che Mosca abbia assegnato riconoscimento arussi. L'articolo proviene da Italia Sera.

