Ucraina | Iran critica discorso Zelensky al Congresso Usa

(Di giovedì 22 dicembre 2022) Teheran, 22 dic. (Adnkronos) - Il ministero degli Affari esteri dell'ha condannato le "accuse e le dichiarazioni maleducate" del presidente ucraino Volodymyr"contro l'" aldegli Stati Uniti. Il portavoce ministeriale Nasser Kanaani ha affermato che Teheran ha ripetutamente risposto alle "accuse infondate" sui droni, sottolineando che l'"non ha fornito a nessuna parte alcuna attrezzatura militare da utilizzare nella guerra in". Kanaani ha anche osservato che l'ha sempre rispettato l'integrità territoriale di tutti i paesi, compresa l', e che "il signordovrebbe sapere che la pazienza dell'di fronte a tali accuse infondate non è illimitata".

