Ucraina e Russia | i missili che stanno schierando

Anche 'l'ordine internazionale non e' piu' scontato: chi conosce la geopolitica capisce che dietro al conflitto ucraino ci sono questioni molto piu' grandi che non riguardano solo...Il presidente russo Vladimir Putin ha assicurato che latroverà un 'antidoto' ai Patriot che Washington darà all'. I missili americani sono 'abbastanza vecchi ma ci ricorderemo che sono ... Guerra in Ucraina. La cronaca minuto per minuto, giorno 301 - Zelensky rientrato in Ucraina dal viaggio in Usa - Zelensky rientrato in Ucraina dal viaggio in Usa Le consegne di sistemi missilistici anti-aerei Patriot all'Ucraina stanno prolungando il conflitto. È quanto ha dichiarato il presidente russo, ...