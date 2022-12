Ucraina | aiuti Usa per 45 miliardi e Kiev avrà beni oligarchi

Leggi su italiasera

(Di giovedì 22 dicembre 2022) (Adnkronos) – Il Senato degli Stati Uniti ha dato l’ok per altri 45di dollari di. Lo riferisce NBC News, specificando che rientra nel bilancio del 2023 di un importo totale di 1,7 trilioni di dollari. “Il progetto di legge, in favore del quale hanno votato 68 senatori e 29 contrari, manterrà i finanziamenti dell’amministrazione fino al prossimo autunno. Include anche ulteriorimilitari, economici e umanitari all’per un importo di quasi 45di dollari”, informa il canale televisivo. Il disegno di legge sarà ora inviato alla Camera dei Rappresentanti del Congresso degli Stati Uniti per l’approvazione e, poi, dovrà essere firmato dal presidente degli Stati Uniti Joe Biden. Il Congresso deve far passare il disegno di legge in entrambe le ...