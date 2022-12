TV Switch Off del 21 dicembre | ecco cosa fare per non perdere il segnale

Leggi su screenworld

(Di giovedì 22 dicembre 2022) La televisione si trova di fronte all’ennesimooff in calendario dal 212022 che oscura ad alcuni la possibilità di guardare dal loro dispositivo quanto trasmesso in onda. Sono diversi gli accorgimenti da prendere, ma qualcuno sarà costretto a cambiare televisore se vorrà rimanere sintonizzato sulle varie realtà che un tempo erano facilmente fruibili sul tubo catodico. Si passa dall’Mpeg-2 all’Mpeg-4 con la risoluzione che dunque obbligatoriamente si muove dal 720p, dunque un profilo basso, ai 1080p del full hd per arrivare al 4k sulle reti abilitate come Rai 1. I televisori che non riescono ancora a codificare questo tipo di sistema dunque smettono di funzionare. Alcune emittenti avevano cercato di aggirare momentaneamente il problema spostando alcuni dei loro canali dopo il 500 per permettere di farli vedere ancora a chi non è ...