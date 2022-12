"Tutti sapevano...". Le rivelazioni di Chiellini ai giudici che indagano la Juve

(Di giovedì 22 dicembre 2022) Spuntano le dichiarazioni agli inquirenti dell'ex capitano: "Noi abbiamo rinunciato per il bene della società, poi nel bilancio non so cosa abbiano messo..."

Inchiesta Juve, Chiellini: "Tutti sapevano che comunicato e accordi erano diversi" - Sportmediaset Spuntano le dichiarazioni agli inquirenti dell'ex capitano: "Noi abbiamo rinunciato per il bene della società, poi nel bilancio non so cosa abbiano messo..." ...L'ex capitano della Juventus, Giorgio Chiellini, nelle dichiarazioni rese ai magistrati lo scorso 4 aprile parla anche del comunicato stampa che poi sarebbe stato pubblicato dai bianconeri.