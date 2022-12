TS – “Uomo vero | vinci questa battaglia”

Leggi su justcalcio

(Di giovedì 22 dicembre 2022) 2022-12-22 00:47:02 Arrivano conferme da Tuttosport: TORINO – “Viallidaguerriero”, questo il messaggio nello striscione esposto sulle inferriate dell’Allianz Stadium, rivolto a Gianluca Vialli da parte dei tifosi della Juventus. Maxi-striscione appeso allo stadio per l’ex capitano della Juve nella magica notte del 1996, valsa la conquista dell’ultima Champions, ricoverato da qualche giorno in una clinica di Londra. Un messaggio non firmato, esposto su tre righe, per l’ex attaccante che a Torino, tra il 1992 e il 1996, ha collezionato 141 presenze (102 in campionato) e segnando 53 gol (38 in serie A). Un gesto di vicinanza forte da parte del popolo juventino allo Stadium ritroverà la squadra nell’amichevole casalinga contro il ...