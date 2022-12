Tre o quattro cose da sapere prima di chiudere la porta al Mes

Leggi su formiche

(Di giovedì 22 dicembre 2022) Condotta in porto la legge di bilancio, non senza un po’ di confusione (in gran misura a ragione dei tempi ristretti tra le elezioni e le scadenze del semestre europeo), ora governo e Parlamento dovranno affrontare il nodo del Meccanismo europeo di stabilità (Mes) dato che l’Italia è l’unico Stato dell’eurozona che non ratificato l’accordo intergovernativo che lo aggiorna e, quindi, nessuno degli Stati dell’eurozona può utilizzarlo, ove volesse. Ratificare il nuovo accordo intergovernativo non vuole dire fare una richiesta di finanziamento al Mes. Non ratificarlo, e quindi impedire ad altri Stati dell’eurozona, di adire ai prestiti Mes (in caso di esigenza) significa uno stigma di Paese poco collaborativo con il resto dei 19 dell’unione monetaria, con i rischi che ciò com. Cerchiamo di capire cosa è questo Mes, prendendo come traccia la sentenza della Corte ...