Traffico Roma del 22-12-2022 ore 15 | 30

(Di giovedì 22 dicembre 2022) LuceverdeBuon pomeriggio dalla redazione Maggiore attenzione sul grande raccordo anulare lungo la carreggiata Interna perché è un incidente rallentato ulteriormente gli spostamenti tra Cassia bis circolazione sostenuta in esterna dove gli spostamenti sono in aumento tra laFiumicino e la Tuscolana un incidente anche sulle tratto laziale dell’autostrada del sole dove non si escludono code tra la diramazioneSud LB via della A24 verso Firenze trafficare Inoltre la direzione per il capoluogo Campano tra la A24Teramo a Colleferro in aumento la circolazione in uscita dasul tratto Urbano della A24 mentre perintenso si viaggia rallentati su via del Foro Italico tra la galleria Giovanni XXIII e via Salaria da queste prime ore pomeridiane particolarmente ...