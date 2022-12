Traffico Roma del 22-12-2022 ore 08 | 00

Leggi su romadailynews

(Di giovedì 22 dicembre 2022) LuceverdeBuongiorno dalla redazionenord si rallenta sulle via Salaria Flaminia rispettivamente da Villa Spada all’aeroporto dell’Urbe dal raccordo a via dei Due Ponti trafficato anche via Cassia tra la torta e la vignanaintenso in via Trionfale da via ipogeo degli Ottavi all’ospedale San Filippo Neri difficoltà di circolazione anche sulla via Aurelia tra il raccordo anulare e via Aurelia Antica verso Piazza Irnerio sempre in ingresso asi sta sulla Cristoforo Colombo da via Pindaro a via di Malafede sulla Pontina tra Castelno a Castel di Decima trafficato l’intero percorso Urbano della A24 dal raccordo la tangenziale in tangenziale si rallenta da via Salaria a via Campi Sportivi verso lo stadio Olimpico è da Largo Passamonti a viale Castrense verso San Giovanni ...