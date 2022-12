Traffico a Roma | le limitazioni di domani venerdì 23 dicembre per lo sforamento delle polveri sottili L' ORDINANZA

(Di giovedì 22 dicembre 2022) A causa dellodei dati, confermato anche in serata alle ore 19, nel rispettonorme vigenti a tutela della salute pubblica il Campidoglio ha firmato un'...

Adnkronos

...tutela della salute pubblica il Campidoglio ha firmato un'ordinanza per la limitazione del...disponde 'il divieto della circolazione veicolare privata nell'area del territorio diCapitale ...Tragedia a: una persona è morta dopo essere rimasta vittima di un incidente sul Grande Raccordo Anulare . ... Corsia chiusa ein tilt In seguito all'incidente, una carreggiata del Gra è ... Smog a Roma, blocco traffico il 23 dicembre: gli orari A causa dello sforamento dei dati delle polveri sottili, confermato anche in serata alle ore 19, nel rispetto delle norme vigenti a ...Ennesimo incidente mortale sul Grande Raccordo Anulare di Roma. Una tragica carambola che ha visto coinvolte quattro auto dove ha perso la vita una persona e altre due sono rimaste ...