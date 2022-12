Tour de France | Bonaccini | “E’ un sogno che si avvera”

(Di giovedì 22 dicembre 2022) “E’ unche si, un fatto storico e di grandissima portata per le nostre comunità e il Paese”. Queste le parole del presidente della Regione Emilia Romagna, Stefano, durante la presentazione a Bologna della ‘Grande partenza Firenze Emilia-Romagna’, insieme alle tappe italiane delde2024, dopo la conferenza stampa di ieri a Firenze. Con lui il sindaco di Firenze, Dario Nardella, e Christian Prudhomme, direttore delDe. Oltre a stelle del ciclismo come Gianni Bugno, Claudio Chiappucci, Moreno Argentin, Roberto Conti, Gianpaolo Mondini, Giuseppe Saronni e Vittorio Adorni. Presente Davide Cassani, presidente di Apt servizi, l’agenzia di promozione turistica della Regione Emilia-Romagna, insieme a Giammaria Manghi, capo della ...

LA NAZIONE

Nel corso della presentazione del team 2023, la Jumbo Visma ha svelato le carte per i grandi giri della prossima stagione: il capitano al Giro sarà lo sloveno, mentre aldesperanze ...... ha perso tantissimi campioni: Davide Rebellin, Michele Scarponi, ma come non ricordare anche Fabio Casartelli, il mio predecessore a capo deldeconservava ancora la sua maglia ', le ... Il Tour de France a Firenze nel 2024: la presentazione, partenza storica - Cronaca - lanazione.it Un evento storico, quello della partenza del Tour de France da Firenze. Con la culla del Rinascimento ancora una volta proiettata sulla ribalta mondiale. Un… Leggi ...Torino - Per la prima volta il Tour de France 2024 partirà dall'Italia. La corsa di ciclismo, uno degli eventi più seguiti al mondo avrà quattro tappe in Italia. La partenza è fissata da Firenze per i ...