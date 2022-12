Tour de France 2024 | Nardella | “Firenze si farà trovare pronta”

(Di giovedì 22 dicembre 2022) “siperfetta per ilde, tra l’altro investiremo anche su tutte le strade interessate dal, quindi sia nel Comune che nella Provincia, come abbiamo fatto nel 2013 con i Mondiali di ciclismo”. Sono le parole di Dario, sindaco del capoluogo toscano, all’indomani dell’ufficialità della Grande Depart. “Troveremo anche risorse aggiuntive per la viabilità, la città arriverà alsicuramente con tanti risultati che avremo portato a casa, dalle tramvie alle opere pubbliche, siamo davvero fiduciosi. E’ anche bello che ildepasserà di fronte al Viola Park, ci sarà anche un gemellaggio fra ciclismo e calcio”, ha aggiunto ...

LA NAZIONE

E' ufficiale. Bologna non solo terra di motori. Qui anche il ciclismo è ormai di casa. Dal mitico Giro dell'Emilia , alla carovana rosa del Giro d'Italia , e ora pure ilde, che nel 2024 passerà dalla città delle Due Torri. La notizia era circolata nei mesi scorsi ma che attendeva l'ufficializzazione. Arrivata nelle scorse ore in conferenza stampa tenuta a ...Ciclismo, una novità importante per quanto riguarda ilDeSI PARTE DALL'ITALIA - Ildepartirà per la prima volta dall'Italia. Nel 2024 Firenze ospiterà la Grande Partenza, ... Il Tour de France a Firenze nel 2024: la presentazione, partenza storica - Cronaca - lanazione.it È un evento che incarna uno degli sport più popolari al mondo, per l’Italia uno degli sport più rappresentativi. La Grande Partenza da Firenze in memoria di Gino Bartali, poi altre tre tappe nello… Le ...La data è quella del primo luglio 2024 ed è bene iniziare ad acquistare i calendari per cerchiarla di un bel rosso fuoco. Il Tour de France vivrà la sua terza tappa partendo da Piacenza, un evento sto ...