Tor Vergata Valeriani | “Investimento di 2 | 4 milioni di Euro per completare le opere di urbanizzazione nel Piano di Zona”

(Di giovedì 22 dicembre 2022) L’assessore regionale all’Urbanistica e alle Politiche abitative, Massimiliano, e l’amministratore unico di Astral, Antonio Mallamo, hanno effettuato questa mattina un sopralluogo nel cantiere deldidi TorII, dove sono stati presi in consegna i lavori per il completamento delledicon undi 2,4di. In particolare, gli interventi riguardano la realizzazione di un tratto stradale con fondazione, tappeto d’usura, marciapiedi, rete di smaltimento acque meteoriche e segnaletica orizzontale e verticale, che collega i due blocchi delditra via Galvano della Volpe e via Marcello Gallian, oltre alla sistemazione della ...

Italpress

A lanciare l'allarme è Massimo Andreoni , primario di infettivologia al Policlinicodi Roma e direttore scientifico della Società italiana di malattie infettive e tropicali (Simit), che ...Lo sottolinea all'Adnkronos Salute Massimo Andreoni, primario di infettivologia al Policlinicodi Roma e direttore scientifico della Società italiana di malattie infettive e tropicali (... Roma, Valeriani "Investimento di 2,4 milioni per opere a Tor Vergata ... Serviranno alla realizzazione di una strada per collegare i due blocchi del piano di zona tra via Galvano della Volpe e via Marcello Gallian, alla sistemazione della fognatura e all'adeguamento del Fo ...L’evento online Energy self-sufficiency, energy efficiency and climate policy for a ‘just’ low carbon transition, co-organizzato dalle Università di Tor ...