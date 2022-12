Tor vergata – Valeriani | “2 | 4 milioni di euro per completare le opere di urbanizzazione nel piano di zona”

Leggi su italiasera

(Di giovedì 22 dicembre 2022) L’assessore regionale all’Urbanistica e alle Politiche abitative, Massimiliano, e l’amministratore unico di Astral, Antonio Mallamo, hanno effettuato questa mattina un sopralluogo nel cantiere deldidi TorII, dove sono stati presi in consegna i lavori per il completamento delledicon un investimento di 2,4di. In particolare, gli interventi riguardano la realizzazione di un tratto stradale con fondazione, tappeto d’usura, marciapiedi, rete di smaltimento acque meteoriche e segnaletica orizzontale e verticale, che collega i due blocchi delditra via Galvano della Volpe e via Marcello Gallian, oltre alla sistemazione della fognatura sotto la ...