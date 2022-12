Tommaso Zorzi | chi è il nuovo fidanzato Edoardo Marchiorello

Leggi su metropolitanmagazine

(Di giovedì 22 dicembre 2022)ha dimenticato ufficialmenteStanzani, volta pagina e lo fa con il. A lanciare la notizia è stato The Pipol che ha scritto: «chi lo ha visto alla discoteca Armani, ci racconta di unKing della notte come sempre è solito fare in dolce compagnia».è un giovane imprenditore che ha aperto il famoso “Mulino a Vino” a Manhattan. Dopo l’addio all’ex ballerino di Amici oggi nella vita dici sarebbe un’altra persona con la quale l’ex vincitore del Grande Fratello Vip (la cui avventura nel reality era stata segnata dall’amicizia con Francesco Oppini) trascorrerà le vacanze di Natale in ...