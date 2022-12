Tommaso Stanzani | la prima intervista dopo la rottura con Tommaso Zorzi | “Ho ricevuto insulti”

Leggi su biccy

(Di giovedì 22 dicembre 2022)si sono lasciati oltre due mesi fa e da allora i due non hanno più parlato della loro storia. Ma se il giudice di Drag Race Italia è stato beccato in discoteca a limonare con un altro, il ballerino ha mantenuto un profilo bassissimo.conferma laconbaciando un ragazzo in discoteca https://t.co/OoQxW7ASw7 #TZVip — BICCY.IT (@BITCHYFit) October 23, 2022aver confessato di essere stato contattato per il Grande Fratello Vip,è stato arruolato da Fiorello per il cast di Viva Rai2 e proprio parlando del ...