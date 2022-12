Agenzia ANSA

La facciata del municipio di Norcia è tornata all'antico splendore, mostrandosi ai cittadini e ai turisti senza più. I lavori di ristrutturazione post sisma, ai piani superiori dell'edificio, sono di fatto terminati per quanto concerne la parte strutturale. Restano da completare quelli al piano terra e, ...L'hotel Grotta Azzurra di Norcia, dopo sei anni dal sisma, sta tornando a nuova vita. Sono statelealla facciata esterna che dà su via Cesare Battisti e a giorni saranno rimosse anche quelle a ridosso di corso Sertorio, in pieno centro storico. Il Grotta Azzurra era stato ... Tolte le impalcature dalla facciata del municipio di Norcia - Cronaca La facciata del municipio di Norcia è tornata all'antico splendore, mostrandosi ai cittadini e ai turisti senza più impalcature. (ANSA) ...A Francavilla Fontana, sono stati tolti i ponteggio della Porta della Croce rendendo nuovamente possibile il transito . Si mostra così ora alla cittadinanza il nuovo aspetto del monumento cittadino. Q ...