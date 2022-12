That ' 90s Show | il nuovo e nostalgico trailer della serie Netflix regala molte anticipazioni

ScreenWEEK - Cinema e Serie TV

Dopo il teaser di qualche settimana fa , Netflix ha finalmente condiviso il trailer ufficiale della prima stagione diShows , che debutterà sulla piattaforma il prossimo 19 gennaio 2023. Nel trailer, oltre a scoprire l'identità del figlio di Michael Kelso e Jackie Burkhart, ovvero il Jay Kelso interpretato ...Topher Grace, Laura Prepon, Mila Kunis, Ashton Kutcher e Wilmer Valderrama sono le guest star speciali del trailer di... That ’90s Show: il trailer della serie Netflix riporta in scena il cast originale The stars of 'That '70s Show' will also make appearances throughout the spinoff. By signing up, you agree to our Terms of Use and Privacy Policy By signing up, you ...That '90s Show mette immediatamente in chiaro le sue potenzialità con il trailer della sua prima stagione; la serie Netflix sembra giocare tantissimo con il passato, proponendo però qualcosa di nuovo.