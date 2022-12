Tennis | Jannik Sinner sminuito dall’Equipe | “Delusione dell’anno | demolito da Alcaraz agli US Open | manca di varietà”

Leggi su oasport

(Di giovedì 22 dicembre 2022) Non è stato un anno facile per. L’altoatesino ha dovuto fare i conti con tutta una serie di infortuni che ne hanno minato non poco le prestazioni, non permettendogli mai di avere quella continuità di gioco necessaria per esprimere il proprio potenziale al massimo livello. Un 2022 nel quale c’è stato l’importante cambiamento tecnico: dopo sette anni sotto la gestione di Riccardo Piatti,ha deciso di affidarsi alle cure di Simone Vagnozzi e dalla stagione sull’erba anche di Darren Cahill. Un anno di transizione, dunque, costato punti in classifica e privo di quei picchi che ci si aspettava, per quanto fatto vedere nel 2021. E’ un po’ così che si giustifica il giudizio severo da parte de L’Equipe, che fa leva sull’uscita dell’azzurro dalla top-10 (attualmente n.15) e dal successo di un unico torneo nel 2022 rispetto ...