Superbonus e pensioni | le ultime terribili stangate dalla Manovra “troppi delusi” solo tagli

Leggi su ilovetrading

(Di giovedì 22 dicembre 2022), ladel governo di Georgia Meloni sta sempre più prendendo forma e più si conoscono i detpiù aumentano gli scontenti. Il 31 dicembre 2022 si avvicina e con la scadenza canonica di fine anno sarà obbligatorio presentare laper il 2023. La Legge di Bilancio è in via di definizione ma ancora vi sono diversi nodi da sciogliere, soprattutto due e non di poco conto. E mentre tante famiglie iniziano a pensare alle festività natalizie la premier Giorgia Meloni ha le sue belle gatte da pelare. Progetto (I Love Trading)rimangono a galla in attesa di decisioni definitive. Sembra che qualcosa filtri dalle segrete stanze e sono notizie che non faranno piacere a tutti. Mai come in questi casi occorrerà attendere le ...