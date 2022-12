Sulle tavole natalizie regnano i salumi | l' eccellenza italiana protagonista della tradizione

Leggi su agi

(Di giovedì 22 dicembre 2022) AGI - Quali che siano i programmi per il pranzo di Natale o per il cenone di Capodanno, una cosa è certa: isaranno i re delle nostre. Tra antipasto, primo e secondo, infatti, saranno loro i protagonisti dei menù festivi. Icontinuano d'altronde a essere uno dei prodotti alimentari preferiti dagli italiani, come attestano anche gli ultimi dati di Assica - Associazione Industriali delle Carni e dei- che nel 2021 hanno registrato una decisa ripresa dei consumi, con volumi in crescita del +5,4% in Italia e del 15,2% nell'export. E mentre procede il conto alla rovescia che ci avvicina alle feste di fine anno, mentre avvolgiamo festoni intorno agli alberi di Natale e disponiamo le statuine dei presepi, anche a tavola continuiamo a portare il gusto per la. Patrimonio ...