Storia d’inverno film stasera in tv 22 dicembre | cast | trama | streaming

Leggi su cubemagazine

(Di giovedì 22 dicembre 2022)è ilin tv giovedì 222022 in onda in seconda serata su Italia 1. Di seguito ecco scheda,, trailer dele dove vederlo in. SCOPRI COSA C’È IN TVin tv:La regia è di Akiva Goldsman. Ilè composto da Colin Farrell, Jessica Brown Findlay, Russell Crowe, Will Smith, Matt Bomer, William Hurt, Eva Marie Saint, Jennifer Connelly, Kevin Durand, Kevin Corrigan, Lucy Griffiths, Graham Greene, Rob Campbell, Caitlin Dulany.in tv:Una ...