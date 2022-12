Steven Spielberg | “Ecco perché Quei bravi ragazzi è il mio film preferito di Scorsese”

Leggi su screenworld

(Di giovedì 22 dicembre 2022)tesse le lodi di, definendolo il suo, fra quelli diretti da Martin. In un breve intervento per Variety, redatto in occasione della pubblicazione della Top 100 dei miglioridi tutti i tempi stilata dal noto magazine,dichiara apertamente il suo amore per quest’opera: “Henry Hill, Jimmy, Tommy DeVito, Karen, Paulie, Billy Batts… non appena qualcuno mi cita questi nomi, o mi parla del colpo alla Lufthansa, mi assale una voglia improvvisa e irrefrenabile di rivedere per l’ennesima voltadi Martin.” La forza del, secondo ...