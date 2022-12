Stellantis acquisisce aiMotive | passi in avanti per la guida autonoma

Affaritaliani.it

... più sicure e più intelligenti ." aiMotive opererà come consociata di, mantenendo la propria autonomia operativa. Il fondatore László Kishonti manterrà la carica di CEO. L'azienda ...Le soluzioni di Diota sono utilizzate da oltre 100 aziende in 16 Paesi , tra cui BAE Systems, Dassault Aviation, Iveco, Latécoère, Naval Group, Orano, Safran,e Thales Alenia Space. ... Stellantis: acquisisce aiMotive per accelerare sulla guida autonoma (Teleborsa) - Stellantis, colosso italo-francese dell'automotive, ha finalizzato l'acquisizione di aiMotive, azienda attiva nello sviluppo di soluzioni avanzate per l'intelligenza artificiale e ...• aiMotive opererà come consociata di Stellantis, continuando a fornire parte della sua attuale gamma di prodotti tecnologici a clienti terzi ...