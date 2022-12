Stazione | Mastella svela l’opera di Paladino | “Sarà dedicata alle streghe”

Leggi su anteprima24

"Ho terminato poco fa di parlare con il maestro Mimmoe d'intesa con me e la cittadinanza realizzerà un'opera davanti alladi Benevento. Nonun cavallo, ma il temalee la città assumerà un'importanza ancora più elevata". Così il sindaco di Benevento, Clemente, in occasione dell'incontro pubblico per discutere di temi culturali con i vari operatori del territorio che si è tenuto stamane nella Sala dell'Antico Teatro di Palazzo Paolo V. "Un fatto di grande interesse – spiega – e grazie agli assessori Cappa e Tartaglia Polcini in questi giorni si sta dando tanto lustro alla città. Sabato scorso i principali teatri della città erano gremiti e questa agenda annuale è davvero importante per non accavallare gli ...