Stasera in TV | Film | Programmi e Serie TV di Oggi Giovedì 22 Dicembre

(Di giovedì 22 dicembre 2022)in TV: Endless, Lansky, Purché finisca bene - La Fortuna di Laura, In Vacanza su Marte, Mortal, La cena di Natale, Amarcord, Ladyhawke, Excalibur., Fiction ein TV: Che c'è di nuovo, Frozen planet II - Incanto di ghiaccio, Harry Potter: Return to Hogwarts, Concerto di Natale dal Senato.

ComingSoon.it

su Rai 1 alle 21.25 Purché finisca bene "La fortuna di Laura" Gaeta. Laura Trabacchi (Lucrezia Lante Della Rovere, 56) è ...Terzo appuntamento22 dicembre alle 21.25 con il nuovo ciclo di Purché finisca bene , le commedie a lieto fine che allietano il periodo festivo del pubblico di Rai 1 . Ildisi intitola La fortuna di Laura , è diretto da Alessandro Angelini e interpretato da una spumeggiante Lucrezia Lante della Rovere , un irresistibile Andrea Pennacchi e un cast di ... Stasera in TV: Film, Programmi e Serie TV di Martedì 20 Dicembre 2022 La fortuna di Laura: quante puntate, durata e quando finisce il film in onda stasera, giovedì 22 dicembre 2022, alle ore 21,25 ...Film Stasera in TV: Endless, Lansky, Purché finisca bene - La Fortuna di Laura, In Vacanza su Marte, Mortal, La cena di Natale, Amarcord, Ladyhawke, Excalibur. Programmi, Fiction e Serie Stasera in TV ...