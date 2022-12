Star Wars | Gli ultimi Jedi | Rian Johnson difende lo humor del film tanto criticato dai fan

Agenzia ANSA

In una recente intervista con The Sith Council , Diego Luna è tornato a parlare di Rogue One: AStory smentendo le voci su un finale alternativo in cui Darth Vader avrebbe dovuto uccidere Cassian, Jyn e l'equipaggio. LEGGI - Rogue One: il montatore di Andor parla dell'apporto di Tony ......Camilla Conti - 22 Dicembre 2022 11 Una nuova sinossi della terza stagione di The Mandalorian anticipa che Din Djarin e Grogu incontreranno nuovi cattivi e vecchi alleati quando lo show di... App con voce attore Star Wars avvisa gli ucraini dei raid aerei Nel raccontare la sua visione riguardo a Star Wars: Gli ultimi Jedi, il regista Rian Johnson ha deciso di difendere, una volta per tutte, l'umorismo del film dalle critiche dei fan.Star Wars e non solo: ecco cinque set LEGO per i regali di Natale last minute, disponibili in sconto su Amazon con consegna entro domani.