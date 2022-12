Spider-Man | Across the Spider-Verse | l’arrivo di Spider-Cat celebrato dai fan FOTO

Fumettologica

Con: No Way Home si è conclusa la prima trilogia con protagonista Tom Holland . L'ultimo capitolo dell'appassionante avventura di Peter Parker alle prese con il Multiverso ha segnato la ...... 1985" Austria, "Corsage" Belgium, "Close" Cambodia, "Return to Seoul" Denmark, "Holy" ... the Mole, the Fox and the Horse" "The Debutante" "The Flying Sailor" "The Garbage" "Ice Merchants" "... Spider-Man nel “Dark Web” Dopo Spider-Man: No Way Home, il destino di Tom Holland nell'universo Marvel-Sony sembrava già segnato e invece arriva un nuovo aggiornamento che regala speranza. Con Spider-Man: No Way Home si è ...Cresce l'attesa per Spider-Man: Across the Spider-Verse, previsto per giugno 2023 al cinema. I produttori Phil Lord e Chris Miller hanno raccontato cosa potremmo aspettarci dai personaggi del film. Ve ...