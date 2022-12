Spazi fluidi grazie ad aperture che giocano con la luce. Come i portoncini Infinity della linea Tenvis di Oknoplast.

(Di giovedì 22 dicembre 2022) - MILANO, 5 dicembre 2022 /PRNewswire/delimitati, ma interconnessi. La percezionepropria abitazioneluogo raccolto e intimo non vieta di poter giocare con elementi di arredo che creanotà tra i singoli ambienti, aprendosi anche all'esterno. Una continuità visiva tra gliresa possibile, in primis, dalla luminosità, che dev'essere generosa ma morbida. Nella nuova proposta diin alluminiodiè la stessache oltrepassa le barriere architettoniche ed entra con gentilezza in casa, nell'idea sempre più condivisa di abitazione che vive di connessione con l'ambiente e la natura circostanti. Laè ...

Architectural Digest Italia

...che caratterizza l'universo e femminile diventa un passe - partout per sviluppare intensidi ... Giulia Tomasello indaga gli stereotipi e i tabù legati aivaginali femminili alla ricerca di ...Da un latodi libertà e diritti sempre più limitati, dall'altro alcune componenti del governo ... e nella capitale le è sembrato che i checkpoint sono più, i controlli meno rigidi. Nei ... In un edificio progettato da Renzo Piano, un appartamento dai ... - MILANO, 5 dicembre 2022 /PRNewswire/ -- Spazi delimitati, ma interconnessi. La percezione della propria abitazione come luogo raccolto e intimo non vieta di p ...Quello che vedete è un centro spaziale a Jukkasjärvi vicino a Kiruna, in Svezia, a 200 chilometri dal Circolo polare artico, è il primo centro europeo da dove si cerca di lanciare un satellite. La cos ...