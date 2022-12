Spalletti dopo il Lille | 'De Laurentiis ci ha dato delle spiegazioni | siamo attenti sul mercato Se bussano per i big'

(Di giovedì 22 dicembre 2022) “Si devono fare meglio diverse cose, anche se ora stiamo ultimando la preparazione. Però abbiamo preso due gol che non vanno assolutamente...

la sconfitta contro il Villarreal, infatti, è arrivato anche il ko contro il Lille, al Maradona, davanti ai supporters azzurri per un netto 4 - 1.ha dovuto rinunciare ancora a pedine ...ritrova Politano e torna al 4 - 3 - 3gli esperimenti nelle precedenti amichevoli,torna al 4 - 3 - 3, con Politano che si riprende il suo posto sulla destra. A centrocampo ... Spalletti: "Con il Villarreal partita vera, pensiamo già alle grandi sfide dopo la sosta" «Dobbiamo fare sicuramente meglio, ma dobbiamo anche completare la nostra preparazione». Luciano Spalletti non ha fretta, il suo Napoli crolla ancora al Maradona ma ...