Spalletti | Diverse cose si potevano fare meglio | dobbiamo ancora completare la preparazione | Kvara sta migliorando

Leggi su terzotemponapoli

(Di giovedì 22 dicembre 2022) Luciano,allenatore del Napoli, ha parlato ai microfoni di Sky dopo l'amichevole persa 4-1, contro il Lille, di seguito le sue parole: "Si, anzi, bisognerà farle. In questo momento si vede chelae quando decidi di giocare in campo aperto o pressare alto diventa difficile tenere il ritmo e gli avversari possono contrattaccare. Un paio di gol subiti non possiamo prenderli, ma è questione di lavoro. I calciatori hanno già la testa al 4 gennaio? Non vedo comecalcoli o pensieri di questo genere, bisogna sempre andare forte e in questo momento le gambe non supportano l'intensità che ...