Spagna | ok al cambio sesso dai 14 anni senza l’autorizzazione del giudice | cosa prevede la Ley Trans

(Di giovedì 22 dicembre 2022) Il Congresso dei deputati spagnolo ha approvato una nuova legge che riconosce nuovi diritti per le personegender. Si tratta di un passaggio storico perché contempla due delle grandi battagli della comunità Lgbtqia+: smettere di considerare laessualità una patologia e l’autodeterminazione di genere. La norma, infatti, la possibilità di cambiare ilall’anagrafeautorizzazione giudiziaria o referti medici a partire dai 14e dai 16consenso dei genitori. Tra i 14 e i 16, qualora genitori (o chi ne fa le veci) e figli fossero in disaccordo è possibile procedere con un difensore giudiziale. Tra i 12 e i 14, le domande richiedono l’approvazione di un. La ...

