Sonia Bruganelli nella bufera | “Lo ha detto davvero” | Social in rivolta

Leggi su ilovetrading

(Di giovedì 22 dicembre 2022) Tutti coloro i quali sono fan del Grande Fratello Vip ricorderanno, senza dubbio, gli attriti verificatisi lo scorso anno tra l’opinionistae l’ex gieffina Miriana Trevisan. Nonostante sia trascorso quasi un anno dalla fine della sesta edizione del reality, di recente si è tornato a parlare di un argomento per il quale le due donne avevano già discusso durante il GF.Burganelli attaccata duramente suiper le sue parole (Ilovetrading.it)Il ruolo delle opinioniste del Grande Fratello Vip non lascia spazio a immaginazione. Esse, infatti, esprimono la propria opinione su ciò che accadecasa più spiata d’Italia. Ciò, spesso, può contribuire a far nascere simpatie e/o antipatie. Da due anni a questa parte, a sedere su una delle due poltrone destinate alle opinioniste è ...